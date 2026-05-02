11 yaşında hikaye kitabı yazdı

Amasya'da 11 yaşındaki kız öğrenci hikaye kitabı yazdı.

4 yaşında okuma - yazma öğrenip adeta bir kitap kurdu olan Türk Telekom Anadolu Proje İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ahsen Hifa Bolat, ilk eseri "Meraklı Ece'nin Maceraları" isimli kitabını tamamladı. Gelecek vadeden küçük yazar, kitabın tanıtımını Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulu'nda yaptı. Hakkında bilgiler verdiği eserini imzalayarak öğrencilere dağıttı.

"Kitabımı yazarken hayal gücümü kullandım"

Programda öğrencilerle deneyimlerini paylaşıp bebekken annesinden dinlediği kitaplara olan bağlılığını anlatarak eseri hakkında bilgiler de veren Bolat, "Kitabımı yazarken hayal gücümü kullandım. Hayal etmek bütün kapıların anahtarıdır. 24 sayfalık eserimin kahramanı Ece'nin macerası bir dolabın sihirli kapısından başlıyor. Rüya olarak sonlanıyor" dedi.

Yazarlık serüvenini sürdürmeyi planlıyor

Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi'nde de eğitimine devam edip yüzme, piyano ve satranç kurslarına da katılan başarılı öğrenci, üzerinde çalıştığı iki eserini daha tamamlayarak yazarlık serüvenini sürdürmeyi planlıyor. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de

"Felaketi yaşıyoruz" demişti! 10 yıllık genelge Resmi Gazete'de
Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi

Trump yönetiminden sürpriz karar: Savaş sona erdi
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Müttefikler arasında gerilim tırmandı! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Özgür Demirtaş'tan altın için çılgın tahmin

Özgür Demirtaş'tan altın için çılgın tahmin! Rakam bile verdi

Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım

Bu benzerliğe Cem Yılmaz da kayıtsız kalamadı

Avrupa Yakası'nın Şesu'su Bülent Polat köy hayatını seçti: Ne elektrik var ne telefon

Şöhreti bırakıp köye yerleşti: Ne elektrik var ne telefon
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü

En yakın arkadaşına ihanetinin bedelini çok fena ödetti

Özgür Demirtaş'tan altın için çılgın tahmin

Özgür Demirtaş'tan altın için çılgın tahmin! Rakam bile verdi

Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir

Soylu, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki üvey kardeşini öldürdü

Üvey kardeşlerine kurşun yağdırdı, komşu ile kaçarken yakalandı