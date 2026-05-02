11 yaşında hikaye kitabı yazdı

Amasya'da 11 yaşındaki kız öğrenci hikaye kitabı yazdı. İlgi gören ilk eserini imzalayıp kendisinden küçük öğrencilere dağıtan Ahsen Hifa Bolat, yeni eserler için kolları sıvadı.

4 yaşında okuma - yazma öğrenip adeta bir kitap kurdu olan Türk Telekom Anadolu Proje İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ahsen Hifa Bolat, ilk eseri "Meraklı Ece'nin Maceraları" isimli kitabını tamamladı. Gelecek vadeden küçük yazar, kitabın tanıtımını Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulu'nda yaptı. Hakkında bilgiler verdiği eserini imzalayarak öğrencilere dağıttı.

"Kitabımı yazarken hayal gücümü kullandım"

Programda öğrencilerle deneyimlerini paylaşıp bebekken annesinden dinlediği kitaplara olan bağlılığını anlatarak eseri hakkında bilgiler de veren Bolat, "Kitabımı yazarken hayal gücümü kullandım. Hayal etmek bütün kapıların anahtarıdır. 24 sayfalık eserimin kahramanı Ece'nin macerası bir dolabın sihirli kapısından başlıyor. Rüya olarak sonlanıyor" dedi.

Yazarlık serüvenini sürdürmeyi planlıyor

Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi'nde de eğitimine devam edip yüzme, piyano ve satranç kurslarına da katılan başarılı öğrenci, üzerinde çalıştığı iki eserini daha tamamlayarak yazarlık serüvenini sürdürmeyi planlıyor. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı