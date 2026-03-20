Kütahya'nın asırlık çınarı Dudu Teyze, iki devri birden yaşadı

Kütahya'nın Simav ilçesi Efir köyünde yaşayan 106 yaşındaki Dudu Candan, Osmanlı Devleti'nin son döneminden Cumhuriyetin kuruluşuna ve 2. Dünya Savaşı’na tanıklık ederek tarihî bir şahsiyet haline geldi. Uzun ömrünün sırrını sade yaşamda bulan Candan, doğal beslenmeye ve düzenli bakıma önem veriyor.

1920 yılında dünyaya gelen Candan, VI. Mehmed döneminde doğdu. Osmanlı Devleti'nin son yıllarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve 2. Dünya Savaşı'nı gören Candan, Cumhuriyet tarihi boyunca görev yapan tüm cumhurbaşkanlarına da tanıklık etti.

Asırlık ömrünü Simav'daki köyünde sürdüren Dudu Candan, uzun yaşamın sırrını ise sade bir yaşam tarzına bağlıyor. Az yemek yediğini belirten Candan, "Sofradan doymadan kalkıyorum. Yoğurt ve yeşilliği bolca tüketiyorum. Doğal besleniyorum" ifadelerini kullandı.

51 yıl önce eşini kaybettiğini anlatan Candan, hayatını evladıyla birlikte sürdürdüğünü belirterek, "Simav Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri 15 günde bir gelip temizlik yapıyor, çamaşırlarımı yıkıyor. 65 yaş aylığım da geliyor. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Efir Köyü Muhtarı Salim Koç ise Dudu Candan'ı düzenli olarak ziyaret ettiklerini belirterek, "Her ay mutlaka ziyaret ederim. Yaşlılık aylığını da ben teslim ediyorum. Bir ihtiyacı olup olmadığını sorarım. Dudu Teyzemiz bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

3 çocuk ve 11 torun sahibi olan Dudu Candan'ın torununun torununu da gördüğü öğrenilirken, Efir Köyü'nün en yaşlı sakini olarak biliniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
