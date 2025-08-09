101 Yaşındaki Hatice Kübra Tok Hayatını Kaybetti

101 Yaşındaki Hatice Kübra Tok Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Köşk ilçesindeki Kırsal Ilıdağ mahallesinde yaşayan 101 yaşındaki Hatice Kübra Tok, ilginç hayat hikayesi ve ibadet disiplinine sadık olmasıyla tanınıyordu. Hatice Kübra Nine, son nefesini verirken şehadet getirerek, köyündeki cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Ilıdağ mahallesi'nde yaşayan ve ilginç hayat hikayeleri ile insanların gönlünde taht kuran 101 yaşındaki Hatice Kübra Tok, hayatını kaybetti. Yaşamı ve hayat hikaseyi oldukça ilginç olan Hatice Kübra Nine, 101 yıllık hayatında son nefesini, şehadet, salavat ve tekbir getirerek verdi. Hatice Kübra Nine, köyünde kılınan cenaze namazınına rdından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir asrı geride bırakan ömrü kadar hayatı da oldukça ilginç olan Hatice Kübra Tok, ilerleyen yaşına rağmen her şeyi ilk günkü gibi hatırlaması, ibadetlerini aksatmadan yerine getirmesi ile biliniyordu.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ köyünde yaşayan Hatice Kübra Tok, Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda dünyaya gelip halen hayatta olan nadir kişilerden biriydi. O dönemlerde kayıt tutulmadığı için nüfus kayıtlarında doğum tarihi gün ve ay belirtilmeden Rumi takvime göre 1340 yılı olarak yazılan Hatice Kübra Tok, ülkede Kur'an-ı Kerim okumanın ve öğretmenin yasak olduğu günlerden İnönü döneminde evlerdeki Kur'an'ların toplatıldığı günlere kadar her şeyi hatırlıyordu.

"Yüzlerce talebe yetiştirdiler"

Genç yaşta köyün ileri gelen isimlerinden Ali Rıza Tok ile evlenen Hatice Kübra Tok, köyün kanaat önderi olan eşi Ali Rıza Tok'a destek vererek köydeki yüzlerce çocuğun okutulmasını da sağlayan fedakarlığı ile tanınıyordu. Hatice Kübra Nine, köyünde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
