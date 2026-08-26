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100 yaşındaki Ali dede hayatını kaybetti

100 yaşındaki Ali dede hayatını kaybetti
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Amasya'da 100. yaş gününü çocukları ve torunlarıyla kutlayan Ali Gezer, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle vefat etti. 5 çocuk ve 13 torun sahibi olan Gezer, Taşova'daki cenaze töreninin ardından aile mezarlığına defnedildi.

Amasya'da geçen ay çocukları ve torunlarıyla 100. yaş gününü kutlayan Ali dededen üzen haber geldi. Asırlık çınar, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti.

1 Temmuz 1926 doğumlu 5 çocuk, 13 torun sahibi Ali Gezer için 100 yaşına girmesi dolayısıyla bir restoranın bahçesinde doğum günü organizasyonu düzenlenmişti. 6 yıldır yaşlılığa bağlı nedenlerle gözleri göremeyen Gezer için pasta kesilen kutlamada konuklara çok sevdiği yemek olan kavurma ikram edilmişti.

Uzun yıllar boyunca hayvan alım satımı ve kasaplık yaparak ailesinin geçimini sağlayan Ali Gezer, Taşova ilçesine bağlı Uluköy'de düzenlenen cenaze töreninin ardından aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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