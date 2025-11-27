10 Kasım Atatürk Kupası Boks Müsabakaları Tamamlandı
Bilecik'te düzenlenen 10 Kasım Atatürk Kupası Boks Müsabakaları, yoğun çekişmelere sahne oldu ve dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.
Bilecik'te düzenlenen 10 Kasım Atatürk Kupası Boks Müsabakaları, tamamlandı.
İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk Kupası Boks Müsabakaları, İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seremoniyle başlamıştı. Müsabakalar, sporcular arasındaki yoğun çekişme ile tamamlandı. Dereceye giren sporcular, madalyalarını Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'in elinden aldı.
İl Müdürü Ramazan Demir, "Organizasyonda emeği geçen sporcularımıza, hakemlerimize, antrenörlerimize ve tüm görevlilere teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel