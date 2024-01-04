10 aylık bebek kazada hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak tankere çarpan otomobilde 2 kişi yaralanırken 10 aylık bir bebek ise kaldırıldı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y, idaresindeki 03 AL 462 plakalı otomobil, A.A'nın kullandığı 41 AID 802 plakalı tankerle çarpıştı. Kazada, sürücü ile otomobildeki Ş.Y. ile 10 aylık H.E.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.E.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.