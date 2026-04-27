1 metrekarelik ekmek teknesiyle nohut dürüm lezzetini vatandaşın ayağına götürüyor

Güncelleme:
Hatay'da 1 metrekarelik ekmek teknesini motosiklet sırtında vatandaşların ayağına götüren Yasin Mansuroğlu'nun hazırlayıp satışa sunduğu nohut dürüm, tavuk dürümden sıkılan vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

Arsuz ilçesinde sokak sokak dolaşarak 1 metrekarelik ekmek teknesinde nohut dürüm ve tavuk kavurma satan Yasin Mansuroğlu, motosikletiyle lezzeti vatandaşların ayağına götürüyor. Tavuk dönerden sıkılan vatandaşlara nohut dürüm lezzetini tattıran Mansuroğlu, çalışma azmiyle de takdir topluyor. Dönerciler şehrinde Yasin Mansuroğlu geçimini sağladığı nohut dürümü 90 TL'den, tavuk kavurmayı ise 100 TL'den satışa sunuyor.

"Dönercilerle yarışıyorum, dükkanda oturmaya benzemez bu işler"

1 metrekarelik alanda ekmek parasını kazanan Mansuroğlu, "Bir seneden beridir bu işi yapıyorum. Benimle birlikte 3 kişi seyyar satıcılık yapıyor. Karaağacın içindeyim ve esnaf ile dönercilerle yarışıyorum. Tahminen bir 20-25 kişi geliyor tavuk ve nohut 1 saatte gidiyor, daha çok tavuk gidiyor. Lezzetim şaşmıyor; yiyen şişman yemeyen pişman. Gelin deneyin, pişman olmazsınız. Herkesi bekleriz, nohut 90, tavuk 100 TL" dedi.

"Çok lezzetli yapıyor, her gördüğüm de alıyorum"

Tavuk dönerden sıkıldığı için nohut dürüm yemeyi tercih ettiğini ifade eden Serhat Ataş, "Ben nohut dürümü önceden beri yiyordum ve severek yiyorum. Ustamda da denedik çok lezzetli yapıyor, her gördüğümde alıyorum. Nohut dürümü herkese tavsiye ediyorum. Burada herkes dönerci olmuş, artık dönerden sıkıldık. Farklı lezzetlerin de denenmesini tavsiye ediyorum herkese. Uğraşmaya devam etsinler, en kısa sürede kendi dükkanlarını açıp dönercilerle yarışacaklarına inanıyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Gülistan Doku soruşturmasında il emniyet müdürü ifadeye çağrıldı
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Trump'tan saldırı açıklaması: İran'a bağlamıyorum, ama ellerine fırsat geçse değerlendirirlerdi

Saldırının arkasında İran mı var? Trump'tan kafa karıştıran sözler
Fenerbahçe'ye Samandıra'da tepkili karşılama

Gece yarısı olanlar oldu!

Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru

Gülistan Doku iddiası infial yarattı Soylu sessizliğini fena bozdu
Derbiye damga vuran anlar! Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı

Herkes bu görüntüyü konuşuyor!
Survivor’da saldırı ve küfürlerin ardından Seren Ay diskalifiye edildi

Survivor’da kriz büyüdü, sonu diskalifiye oldu

Fenerbahçe'ye Samandıra'da tepkili karşılama

Gece yarısı olanlar oldu!

İstanbul'daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü

Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten cinayet 13 yıl sonra çözüldü
Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geliyor

Ülkeyi sarsan 6.2'lik deprem! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor