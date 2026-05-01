1 Mayıs yürüyüşleri geniş güvenlik önlemleriyle başladı

Eskişehir'de 1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Hatboyu ve Zübeyde Hanım caddeleri üzerinde yürüyüş yapan gruplar için polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, katılımcılar kontrol noktalarında üst aramasından geçirilerek alana dahil ediliyor.

Sabah saatlerinde 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri başladı. Hatboyu-1, Hatboyu-2, Zübeyde Hanım ve Gazi Yakup Satar caddeleri güzergahında ilerleyecek gruplara, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına emniyet güçlerinin yanı sıra sağlık ve itfaiye ekipleri de eşlik ediyor.

Güzergah üzerinde barikatlar kuran polis ekipleri, yürüyüşe katılan vatandaşları tek tek durdurarak üst araması yapıyor. Güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulduğu etkinlikte, grupların yürüyüşü devam ediyor. Etkinlik nedeniyle bazı yolların kontrollü olarak trafiğe kapatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı