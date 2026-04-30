1 Mayıs'ta emniyetin aldığı tedbirler masaya yatırıldı

Afyonkarahisar'da yarın gerçekleştirilen 1 Mayıs Emek ve dayanışma Günü'nün huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya müdür yardımcıları ile şube müdürleri de katıldı. Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erol, 1 Mayıs'ta emniyetin bütün birimlerinin görevinin başında olacağını vurguladı. Erol, "Emniyet Genel Müdürümüz Mahmut Demirtaş başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü konulu genel değerlendirme toplantısına katılım sağladık.

Emeğin, alın terinin ve dayanışmanın simgesi olan bu anlamlı günün ilimizde huzur ve güven ortamı içerisinde kutlanabilmesi amacıyla birimlerimiz tarafından yürütülen hazırlıklar detaylı şekilde gözden geçirildi. Sahada görev alacak ekiplerin planlamaları ile alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirilmiştir. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü olarak tüm birimlerimizle görevimizin başındayız" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

