Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler ile MHP Dörtyol Belediye Başkan Adayı Fadıl Keskin yerel seçim çalışmaları kapsamında Çaylı ve Karakese mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Güler, Hatay'ın önceliklerini belirleyerek hizmet yolu haritasını ortaya koyacaklarını ve her aşamasında ilçelerle istişare ile ortak hareket edeceklerini belirtti.

Hatay'ın her ilçesine ayrım gözetmeden hizmet vereceklerini belirten Güler"Har vurup harman savuran değil akılcı yaklaşımla kalıcı hizmetler yapacağız. Devletin kaynakları ile insanları buluşturmak ve gönüller yapmak için geliyoruz. Bu nedenle Cumhur İttifakı hem ilimiz hem de Dörtyol ilçemizin refahı ve hizmete doyacağı için çok önemlidir." dedi.

Güler, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın hizmetlerini eleştirerek, seçimlerin ardından tüm sorunların üstesinden geleceklerini kaydetti.

Kaynak: AA