Yerel Seçimlere Doğru

SİNOP (AA - AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Ali Çöpçü, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Çöpçü, destek istedi.

Şehirlerin gelişmesinde esnafların katkılarının önemli rol oynadığını vurgulayan Çöpçü, şöyle konuştu:

"Esnafımız Sinop'un göz bebeğidir. Esnafın büyüyüp gelişmesi, ekonomik sıkıntılarından arınması, yaptığı işi severek ve isteyerek yapması, Sinop'un büyüyüp gelişmesi ve sıkıntılarını çözmesi anlamına gelir. Esnafımız sıkıntı yaşarsa, zor durumda kalırsa bu tüm Sinop'u etkiler. İşte bu nedenle esnafımızın sıkıntısı demek belediye olarak bizim sıkıntımız demektir."

Sinop esnafının hiç çekinmeden her türlü sıkıntı ve ihtiyacını belediyeye iletebileceğini bilmesi gerektiğini dile getiren Çöpçü, "Daha öncede belirttiğim gibi, amacımız basit bir seçim yarışından öte gönül belediyeciliği yapmak. Seçimi kazanana kadar değil, seçim sonrasında da halkımızın sorunlarını dinlemeyi önemsiyoruz." dedi.

Kaynak: AA