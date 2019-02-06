AK Parti Edirne Belediye Başkanı Koray Uymaz, yerel seçimlere doğru çalışmalarını sürdürüyor.

Uymaz, çalışmaları sivil toplum kuruluşları ve kurum ziyaretleri yaparak yöneticilerle bir araya geldi.

Çalışmaları kapsamında Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Edirne Kent Konseyi ve Edirne Kuyumcular Derneği'ni ziyaret eden Uymaz, dernek yöneticileriyle sohbet edip projelerini anlattı.

Uymaz'a ziyaretlerinde AK Parti Edirne İl Teşkilatı üyeleri de eşlik etti.

"Sevginin olduğu yerde engel yok"

CHP Uzunköprü Belediye Başkan Adayı Özlem Becan, yerel seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Becan, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmalar çerçevesinde ilçedeki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek öğrenci, aileler ve idarecilerle bir araya geldiğini belirtti.

Uzunköprü'de yaşayan engelli vatandaşlar ile ailelerin taleplerini dikkate alarak "Engelsiz Yaşam Evi" projesini hazırladıklarını aktaran Becan, "Biz bu yola sevgiyle, Uzunköprülülerin bizlere olan inancı ile güvenlerinden aldığımız güçle çıktık. Sevgi ve birlikteliğin gücü ile de ilerlemeye devam ediyoruz. Birlikte olduğumuz sürece, birbirimizi sevdiğimiz sürece aşamayacağımız engel olduğuna inanmıyorum. Hayata geçireceğimiz projemizi bu anlamda çok önemsiyorum. 31 Mart'ta göreve geldiğimizde en kısa süre içerisinde projemiz ile ilgili çalışmalarımıza başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA