Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, seçim çalışmaları kapsamında, ilçedeki hemşehri dernekleriyle bir araya geliyor.

İlçedeki Yozgat, Çorum, Bartın, Zonguldak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Ağrı, Erzurum ve Elazığ hemşehri derneklerinin üyeleriyle buluşan Oğuz, sohbet ettiği vatandaşların öneri ve isteklerini dinledi.

Oğuz yaptığı açıklamada, 2004'ten bu yana AK Parti belediyeciliği anlayışı ile yönetilen Kahramankazan'ın, geride kalan 15 yılda yapılan yatırımlar ve ilçedeki iş imkanları nedeniyle yoğun şekilde göç aldığını söyledi.

Yaklaşık 52 bin nüfusa sahip Kahramankazan'ın bu özelliği ile küçük bir Türkiye mozaiğini andırdığını ifade eden Oğuz, "Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar değişik illerden gelen birçok vatandaşımızla birlikte barış ve huzur içinde yaşıyoruz. Bu barış ve kardeşliğin tesisinde büyük emekleri bulunan değerli Belediye Başkanımız Lokman Ertürk'e tüm ilçe halkı adına teşekkür ediyorum. Kahramankazan'da büyük bir aileyiz. Hep birlikte Kahramankazan'ız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kahramankazan'ı, birlikte karar alıp, birlikte yöneteceğiz. İnşallah 31 Mart'ta devralacağımız hizmet bayrağını hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA