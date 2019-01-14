Yerel Seçimlere Doğru

İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Allah'ın izni ve vatandaşlarımızın desteği ile İscehisar ilçemiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İscehisar Belediye Başkan adayı, mevcut Başkan Mustafa Çibik oldu.



Çibik, gazetecilere yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca İscehisar'da birçok yatırım yaparak ilçenin çehresini değiştirdiklerini söyledi.

"Şehrimiz için her zaman aşkla, heyecanla ve gururla çalıştık" diyen Çibik, şöyle konuştu:

"31 Mart 2019 yerel seçimleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile yeniden aday gösterildim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Allah'ın izni ve vatandaşlarımızın desteği ile İscehisar ilçemiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ak belediyecilik hizmetlerini önümüzdeki dönemde de artırarak devam ettireceğim. İscehisar'ımız için her zaman görevimizin başında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu kutlu göreve bizi tekrar layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere parti teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Şimdiden yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA