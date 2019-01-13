Yerel Seçimlere Doğru

MHP Tire İlçe Başkanı Bilal Kıvrak, Cumhur İttifakı adayının Tire'de seçimleri kazanması için destek vereceklerini belirtti.

AK Parti ve MHP ilçe başkanları tarafından yerel seçim çalışmaları kapsamında bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan MHP Tire İlçe Başkanı Bilal Kıvrak, Cumhur İttifakı'nın sağlam temellerle ilerlediğini belirterek, "31 Mart 2019 mahalli idareler seçiminden ortak hareketle ittifak adayı Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Başkan adayı Selman İçelli'nin başkanlığı almasını sağlamaktır. MHP olarak bu ittifaka ve adayımız olan Selman İçelli'ye sonuna kadar destek vereceğimizi, 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimi öncesi ve sonrası Cumhur İttifakı doğrultusunda yola devam edeceğimizi bildiririm. Tire'nin cehresi Cumhur İttifakı ile birlikte değiştireceğimize inandığımızı vurgulamak isterim." dedi.

AK Parti Tire İlçe Başkanı Ceyhan Boyacıoğlu, Cumhur İttifakı'nın ilçede beklentinin üstünde bir güç oluşturduğunu aktararak, "Biz birlikte Tire aşığıyız. Biz birlikte Tire'ye hizmetkar olmak istiyoruz. Sorunları konuşarak çözmek istiyoruz. Biz Tire'ye hizmet için gereken her fedakarlığı yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Tire Belediye Başkan adayı Selman İlçelli de Cumhur İttifakı'nın ilçede uyum içerisinde çalıştığını vurgulayarak, bu uyum sayesinde başarılı bir sonuç alınacağına inandığını söyledi.

İçelli, her iki partinin teşkilat mensuplarıyla yerel seçimler için gece gündüz demeden çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA