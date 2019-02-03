Yerel Seçime Doğru

AK Parti'den yeniden aday gösterilen Yomra Belediye Başkan İbrahim Sağıroğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti İlçe Başkanı Avni Adanur, MHP İlçe Başkanı Osman Salih Dilaveroğlu ve partililerle Kömürcüler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sağıroğlu, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin, başkanlık seçimlerinden sonra Türkiye'nin ileriye doğru gitme seçimi olduğunu söyledi.

Yomra'nın günden güne büyüyerek Trabzon'un parlayan yıldızı olduğunu belirten Sağıroğlu, şöyle devam etti:

"Bu kadar hızlı büyüyen ve gelişen ilçenin yeniden iktidar gücüne ihtiyacı var. Bildiğiniz üzere ben iki dönem muhalefetten belediye başkanlığı yaptım. Biz bu iki dönemde gönüllere girdik ancak ilçemize mega proje kazandıramadık. İktidar dönemimizde ise mega projelerimizin altyapısını tamamladık. Eski Oymalı Caddemizi kentsel dönüşüm projesi kapsamında kamulaştırarak orada yeni bir yaşam alanı oluşturduk. Kent Meydanı projemiz için gerekli alanda yıkım işlemini bitirdik. Çok yakın zaman içinde projemizi siz değerli vatandaşlarımızla paylaşacağız. Öte yandan 15 Temmuz Millet Kıraathanemiz için uçağımızın projesini hazırladık. Bu projemizin startını da bir kaç ay içerisinde veriyoruz."

Sağıroğlu, Yomra için projelerin saymakla bitmeyeceğini dile getirerek, "Bu projelerimizin içerisinde Türkiye'de emsali olmayan sürpriz projelerimiz de var. Bunları da en yakın zamanda açıklayacağız. Hiç merakınız olmasın, Yomra'mız için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Cumhur ittifakı ile Yomra'mızda yeniden tarih yazmak için desteğinize ihtiyacımız var. Destek sizden, hizmet bizden." diye konuştu.

Kaynak: AA