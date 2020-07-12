Yere düşen yavru leylekler itfaiye yardımıyla yuvalarına kondu BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Ormankadı Mahallesi'nde yuvalarından uçmaya çalışırken rüzgardan dolayı dengelerini kaybederek yere düşen iki yavru leylek, itfaiye ekiplerince yeniden yuvalarına kondu.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Ormankadı Mahallesi'nde yuvalarından uçmaya çalışırken rüzgardan dolayı dengelerini kaybederek yere düşen iki yavru leylek, itfaiye ekiplerince yeniden yuvalarına kondu.

Mustafakemalpaşa ilçesi, kırsal Ormankadı Mahallesi'ndeki elektrik direği üzerinde bulunan yuvalarından uçmak için kanatlanan iki yavru leylek, rüzgarın da etkisiyle yere düştü. Mahalle halkı Karacabey Doğa Derneği'ni arayarak yardım talebinde bulundu, Doğa Derneği de Karacabey İtfaiye Amirliği'ni konu ile ilgili bilgilendirdi.Ormankadı Mahallesi'ne gelen itfaiye ekipleri, leylekleri ellerine alarak annelerinin bulunduğu yuvarlarına bıraktı. Yavrularına kavuşan anne leyleğin kanatlarını çırparak sevinç gösterisi yaptığı gözlemlenirken, Ormankadı Mahallesi Muhtarı Mehmet Salih Kalınbacak, "Yavruların yere düşmesi ve bizim de bir şey yapamamamız bizi bayağı üzmüştü, ama sağ olsun Karacabey Doğa Derneği talebimize hemen cevap verdi ve gönderilen itfaiye ile yavru leylekleri yuvalarına kavuşturmuş olduk, ben kendilerine mahallem adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

- Mustafakemalpaşa

Kaynak: DHA