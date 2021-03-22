Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti

Uludere ilçesi Yekmal köyü Irak sınırında hayvan otlatan 18 yaşındaki Caner Sal ile 16 yaşındaki Yusuf Ata, yerde buldukları cismi incelemeye başladı. Ellerine alıp inceledikleri cismin patlaması sonucu Sal ve Ata ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Ağır yaralanan Sal ve Ata, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz gençlerin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı