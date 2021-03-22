Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti
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Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti

22.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:26

Şırnak'ın Uludere ilçesi Yekmal köyü civarında hayvan otlatan 2 kişi, buldukları cismin ellerinde patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Uludere ilçesi Yekmal köyü Irak sınırında hayvan otlatan 18 yaşındaki Caner Sal ile 16 yaşındaki Yusuf Ata, yerde buldukları cismi incelemeye başladı. Ellerine alıp inceledikleri cismin patlaması sonucu Sal ve Ata ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Ağır yaralanan Sal ve Ata, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz gençlerin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
THRANDUİL: Orada ne işi var bu cisimlerin. Çocuklar bile dolaşıyor?
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DENİZ: Allah rahmet eylesin ailesine sabır versin.
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CAVEMAN: Gülme emojisine kim basıyor lan !! Iki tane genç hayat sönmüş. Allah rahmet eylesin demeniz zorunuzamı gidiyor..
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