Yerde bulduğu havai fişeğin patlamasıyla gözünden yaralandı
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Yerde bulduğu havai fişeğin patlamasıyla gözünden yaralandı

Yerde bulduğu havai fişeğin patlamasıyla gözünden yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

KARS'ta, yerde bulduğu havai fişeğin patlamasıyla sol gözünden yaralanan Kerem Güneş, Elazığ'da tedaviye alındı.

KARS'ta, yerde bulduğu havai fişeğin patlamasıyla  sol gözünden yaralanan Kerem Güneş, Elazığ'da tedaviye alındı. Güneş'e ilk olarak göz bütünlüğünün korunması için ameliyat yapılacak.

Olay, pazar günü Kars'ın Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. Kerem Güneş, arkadaşlarıyla birlikte yerde gördüğü havai fişekleri patlattı. Havai fişeklerden biri Güneş'in sol gözüne isabet etti. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine Kars Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, daha sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan muayenede ciddi şekilde yaralanan sol göz görme yetisini tamamen kaybederken, yapılacak ameliyatla bütünlüğünün sağlanması planlanıyor.

'BENİM CANIM YANDI, BAŞKASININ YANMASIN'Kerem'in babası Şerafettin Güneş, oğlunun görme sorunu yaşadığı belirterek, tek umutlarının  ameliyat olduğunu söyledi. Güneş, "Benim canım yandı, başkasının yanmasın. Oğlumun ameliyatla gözüne kavuşmasını istiyoruz" dedi.'SOL GÖZÜNDE CİDDİ BİR HASAR VAR'Fırat Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Balbaba, Kerem'in havai fişek patlamasıyla sol gözünde ciddi hasarların olduğunu ifade ederek, "Hastamızın havai fişek yaralanması geçirdiğini ve sol gözünde ciddi bir hasar olduğunu ilk muayenemizde müşahede ettik. Hastamızda planladığımız ışık hissi olmamasına rağmen glob bütünlüğünü sağlamayı planlıyoruz. Bundan başarılı olamazsak bir protez altyapısı oluşturup hastamızın bundan sonraki yaşantısını kozmetik olarak daha rahat geçirmesini sağlamaya çalışacağız" dedi.Kerem Güneş ise, "Boş bir arazide 3 tane havai fişek bulduk. Arkadaşlarla 'patlatalım' dedik. Bir tanesi gözüme denk geldi." 

 


Yerde bulduğu havai fişeğin patlamasıyla gözünden yaralandı
Yerde bulduğu havai fişeğin patlamasıyla gözünden yaralandı
Yerde bulduğu havai fişeğin patlamasıyla gözünden yaralandı
Yerde bulduğu havai fişeğin patlamasıyla gözünden yaralandı
Yerde bulduğu havai fişeğin patlamasıyla gözünden yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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