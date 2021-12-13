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Yeraltına döşenecek kabloları çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yeraltına döşenecek kabloları çalan hırsızlar suçüstü yakalandıKOCAELİ Kocaeli'de yeraltına döşenmek üzere hazır hale getirilen yaklaşık bin kilo ağırlığındaki bakır kablo, 4 şüpheli tarafından çalındı.

KOCAELİ (İHA) - Yeraltına döşenecek kabloları çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

KOCAELİ Kocaeli'de yeraltına döşenmek üzere hazır hale getirilen yaklaşık bin kilo ağırlığındaki bakır kablo, 4 şüpheli tarafından çalındı. Çaldıkları kabloları ormanda ayırmaya çalışan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şirkete ait yeraltına döşenmek üzere hazır hale getirilen yaklaşık bin kilogram ağırlığındaki bakır kabloyu birer metre halinde kesen şahıslar, daha sonra çaldıkları malzemeleri Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanına taşıdı. Ormanda devriye atan jandarma ekipleri, şüphelilerin kabloların izolasyonlarını ayırmaya çalıştıklarını fark etti. Suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler Ö.Y. V.Y. T.Y. ve İ.K., Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin 4'ünün de yakın akraba olduğu öğrenildi.

Yeraltına döşenecek kabloları çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

Yeraltına döşenecek kabloları çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

Yeraltına döşenecek kabloları çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

Yeraltına döşenecek kabloları çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

Yeraltına döşenecek kabloları çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

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