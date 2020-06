Yepyeni bir dizi geliyor Atv ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi "Maria ile Mustafa"nın cast çalışmaları tamamlandı

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, "Maria ile Mustafa"nın cast çalışmaları tamamlandı. Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in başrollerini paylaştığı projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

Çekimleri Kapadokya Ürgüp'te başlayacak olan dizinin yönetmen koltuğuna usta yönetmen Faruk Teber oturuyor.

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

Yabancı bir kızla Türk bir gencin yoğun ve heyecanlı aşkına konu olan "Maria ile Mustafa" çok yakında atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

