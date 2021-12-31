TOKAT (İHA) - Tokat'ta led ışıklarla yılbaşı ağacı gibi süslenen araç görenlerin dikkatini çekti

TOKAT - Tokat'ta led ışıkla yılbaşı ağacı gibi süslenen otomobil görenlerin dikkatini çekti.

Tokat'ta yeni yıla renkli girmek isteyen Şükrü Tenşi otomobilini kendi imkanları il süsledi. Tenşi, led ışıklarla otomobilinin tavanından kapılarına dört bir tarafını ışıklarla donattı. Trafiğe kapalı alanda bulunan iş yeri önünde aracını sergileyen Tenşi, ışıltı bir hayatı sevdiğini söyledi. Otomobilini bukalemun gibi renk değiştirir hale getirdiğini belirten Tenşi, "Otomobilin led lambalarının donanımını kendim hazırladım. 12 bobin led lambası kullandım. Ruhsata ekli olmadığı için trafiğe çıkartmıyorum. Sadece bugüne özel olarak bunu yaptım. Yarın sabaha bulamayacaksınız" dedi.

Görenler şaşkınlıkla bakıp fotoğraf çekindiğini belirten Tenşi, yeni yıla renkli girdiği için mutlu olduğunu sözlerin ekledi.