Yenişehir emniyetinden uyuşturucu operasyonu
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Yenişehir emniyetinden uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Fatih Ak - Haberler | 3. Sayfa

Yenişehir emniyetinden uyuşturucu operasyonu Son aylarda yaptığı başarılı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Bursa Yenişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği başarılı bir operasyona daha imza attı.

Yenişehir emniyetinden uyuşturucu operasyonu

BURSA - Son aylarda yaptığı başarılı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Bursa Yenişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği başarılı bir operasyona daha imza attı.

Yenişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından dört ay süren teknik ve fiziki çalışmalar sonrası yapılan operasyonda, 3 kişi yakalanarak gözaltına altına alındı. Yapılan operasyonda bonzai, metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Adliye çıkarılan şüphelilerden ikisi tutuklanırken bir kişi ise serbest bırakıldı.

Yenişehir emniyetinden uyuşturucu operasyonu
Yenişehir emniyetinden uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Ak

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