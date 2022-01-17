Yenişehir Belediyesi öğrencilere eğitim yardımının ilk ödemesini yatırdı

2021-2022 eğitim döneminde devlet üniversitelerinin 4 yıllık bölümlerine veya vakıf üniversitelerinin 4 yıllık bölümlerine tam burslu olarak kayıt yaparak, Yenişehir Belediyesinin eğitim yardımına başvuruda bulunan 668 üniversite öğrencisine ilk ödeme olan 750 TL yatırıldı.

Öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak destek veren Yenişehir Belediyesi üniversite öğrencileri için yaptığı 2020-2021 yılı dönemini kapsayan 1200 TL'lik eğitim yardımını ise yeni yıl öncesinde öğrencilerin hesaplarına yatırmıştı.

Yenişehir Belediyesi ön lisans öğrencilerini de unutmadı

Öte yandan Mersin Yenişehir Belediyesi 2021-2022 eğitim döneminde devlet üniversitelerinin 2 yıllık bölümlerine veya vakıf üniversitelerinin 2 yıllık bölümlerine tam burslu olarak kayıt yapan ön lisans öğrencilerine de 750 TL eğitim desteğinde bulunacak. Son başvuruları 14 Ocak'ta alan Yenişehir Belediyesi, başvuru değerlendirme sonucunda ön lisans öğrencilerine de destek verecek.

Bültenler - Son Dakika Haberleri