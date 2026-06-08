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''En iyi Afrikalı hakem'' seçilmişti! Somalili olması nedeniyle ABD'ye giremiyor

''En iyi Afrikalı hakem'' seçilmişti! Somalili olması nedeniyle ABD'ye giremiyor
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FIFA tarafından Dünya Kupası'nda görev yapması için atanan Somalili hakem Omar Artan, ABD sınır kapısındaki kontrolleri geçemedi ve turnuvada görev yapamama riskiyle karşı karşıya kaldı. Somali, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünden bu yana göç kısıtlamalarından etkilenen 19 ülkelik bir listenin içinde yer alıyor. 34 yaşındaki hakem, 2025 yılının en iyi Afrikalı hakemi seçilmişti.

  • FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görevlendirilmek üzere seçilen Somalili hakem Omar Artan, ABD sınırında kontrolleri geçemedi.
  • Somali, Donald Trump'ın göç kısıtlamalarından etkilenen 19 ülkelik listede yer alıyor.
  • 2025 yılının en iyi Afrikalı hakemi seçilen Artan'ın turnuvaya katılıp katılamayacağı belirsiz.

FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası’nda görevlendirilmek üzere seçilen Somalili hakem Omar Artan, Amerika Birleşik Devletleri sınır kapısında yapılan kontrolleri geçemedi. 

''EN İYİ HAKEM'' SEÇİLMİŞTİ, ABD'YE GİREMİYOR

Somali, Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünün ardından yürürlüğe giren ve göç kısıtlamalarından etkilenen 19 ülkelik listede yer alıyor. Bu sert politikalar, spor dünyasını da doğrudan vurdu. Geçtiğimiz aylarda sergilediği üstün performansla 2025 yılının en iyi Afrikalı hakemi seçilen Artan’ın, turnuva öncesi hazırlık kamplarına ve resmi maçlara katılması tehlikeye girdi. Turnuvayı kaçırma riskiyle karşı karşıya kalan 34 yaşındaki başarılı hakem, diplomatik ve bürokratik bir krizin ortasında kaldı.

SAHAYA ÇIKIP ÇIKAMAYACAĞI BELİRSİZ

FIFA yetkililerinin, turnuvanın prestijine gölge düşürmemesi adına ABD’li makamlarla kriz diplomasisi yürüttüğü öğrenildi. Ancak mevcut katı göç kuralları nedeniyle başarılı hakemin yeşil sahaya çıkıp çıkamayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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