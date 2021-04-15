Yenipazar Kaymakamı Şahin, "Okulum Temiz" belgesini okul müdürlerine takdim etti
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Yenipazar Kaymakamı Şahin, "Okulum Temiz" belgesini okul müdürlerine takdim etti

Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel
Yenipazar Kaymakamı Şahin, 'Okulum Temiz' belgesini okul müdürlerine takdim etti

Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk, orta ve lise olmak üzere 10 okul için "Okulum Temiz" belgesi teslim töreni düzenlendi.

Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk, orta ve lise olmak üzere 10 okul için "Okulum Temiz" belgesi teslim töreni düzenlendi.

Kaymakam Efecan Şahin, Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen törende yaptığı açıklamada, ilçede bulunan tüm okulların "Okulum Temiz" belgesi almaya hak kazandığını söyledi.

Emeği geçenleri tebrik eden Şahin, şöyle konuştu:

"Bu belgeyi almak, kazanmak kolay iş değil, tüm okullarımızın böyle bir belgeye erişmesi, sahip olması hem bizleri idareci olarak, hem de bir baba olarak bizlere mutluluk verdi. Okullarımızda genel anlamda bir olumsuzluk yok, gerek Kovid-19 tedbirleri olsun gerekse diğer hususlar olsun her şey yolunda gidiyor."

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık, Şube Müdürü Bayram Keser ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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