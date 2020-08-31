Yenipazar'ı renklendiren merdivenler, dikkat çekiyor
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Yenipazar'ı renklendiren merdivenler, dikkat çekiyor

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan dünyaca ünlü Seleron Merdivenleri'nden esinlenerek 2012 yılında yapılan Çamlık Yolu Merdivenleri, Yenipazar'ı renklendirmeye devam ediyor.

Yenipazar'ı renklendiren merdivenler, dikkat çekiyor
31.08.2020 09:37 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:40

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan dünyaca ünlü Seleron Merdivenleri'nden esinlenerek 2012 yılında yapılan Çamlık Yolu Merdivenleri, Yenipazar'ı renklendirmeye devam ediyor. Kente gelen ziyaretçilerin rengarenk merdivenlerde fotoğraf çekilerek sosyal medya hesaplarında paylaşması ile dikkat çeken bu merdivenler, ilçenin ziyaretçi potansiyelini de artırmaya aday gözüküyor.

'Sakin Şehir' unvanına sahip Yenipazar, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra rengarenk merdivenleriyle de dikkat çekmeye başladı. Brezilya'da bulunan ve dünya çapında ün kazanan Seleron Merdivenleri'nin benzeri olan Çamlık Yolu Merdivenleri, ilçeyi ziyaret edenlerin odak noktası haline gelmeye başladı. İlçe merkezini, 100 metre yükseklikteki Çamlık Mesire Alanı'na bağlayan ve 220 basamaktan oluşan merdivenler, ziyaretçilerine hem sembolleri ile Yenipazar'ı anlatıyor hem de hikayesi ile insanları düşündürüyor.

Merdivenlere seramiklerle işlenen semboller, uzaktan bakıldığında fark edilebilirken, işlemelerde Yenipazar'ı anlatan 'Sakin Şehir' sembolü salyangoz ve yerel motifler ön plana çıkarılmış durumda. Merdivenlerin eğimi ve basamak yapılarının farklılığı da hayata benzetilerek hikayeleştirilmiş ve merdiveni tırmananlara amaca ulaşmaya çalışırken anın kaçırılmaması anlatılmaya çalışmış.

"Acele ederek değil yavaş yavaş tırmanın"

Merdivenlerin başlangıcında "Hızlı değil, hazlı günler" yazısı ile dikkat çeken tabelada merdivenin hikayesi anlatılırken "Bizim merdivenleri de bunları dikkate alarak, yavaş yavaş tırmanın. Hızlı, telaşlı, acele ederek değil, yavaş, yanınızdaki kişilerle konuşarak, merdiven kıyısındaki evlerin, kapıların, çatıların, çiçeklerin farkına vararak, evlerinin önünde oturan teyzelerle sohbet ederek Çamlık Piknik Alanına ulaşmaya çalışın. Hatta, merdivenin ortalarına geldiğinizde durun, hem soluklanın hem de Büyük Menderes nehrinin suladığı o güzel ovayı, Yenipazar'ı yukarıdan izleme fırsatını kaçırmayın. Bu arada merdivenin orta basamaklarında duvarda asılı olan M.Ö. 2000'li yıllara ait bir Hitit duası olan 'Tanrım Beni Yavaşlat' şiirini de okuyun. Yukarıya ulaştığınızda ise muazzam bir ova manzarası eşliğinde yel değirmeni kafenin terasında çayınızı yudumlayabilirsiniz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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