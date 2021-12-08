Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'dan iktidar ve ana muhalefete "miting" eleştirisi Açıklaması

GÜMÜŞHANE (AA) - Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, iktidarın ve ana muhalefetin mitinglerine ilişkin eleştiride bulunarak, "AKP Ardahan mitingine, Artvin, Kars, Erzurum, Gümüşhane'den adam taşıyor. Kukla CHP Mersin'de miting yapıyor. Bir hafta boyunca Adana, Gaziantep, Kilis, Ankara ve Türkiye'nin dört bir tarafından adam taşıdılar. Bunlar nakliyeci, göz boyamacı." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 41 ilde teşkilatını tamamlayan partisinin, diğer illerdeki çalışmalarını sürdürdüğünü, kısa sürede kongreye gideceklerini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden 2022 yılı bütçesine işaret eden Yılmaz, Genel Kuruldaki tartışmaların üslubunu eleştirdi. Yılmaz, "Bu zor dönemde Bizans dönemi tartışmaları yapılıyor. El kol hareketleri üzerinden siyaset götürülüyor. Tam AKP'nin istediği şey oluşturuluyor. Tüm gündemi çarpıtma. Kukla muhalefet de el kol hareketleriyle ona destek veriyor. Edepten adaptan yoksun insanlar, konuşmayı bilmeyen, kapasitesiz insanlar, milletin başına böyle musallat oluyor." diye konuştu.

Türkiye'de mevcut sistemin açıklarının konuşulmasını muhalefetin engellediğini öne süren Yılmaz, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünün de gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Milletvekillerinin, Genel Kurul'da sadece konuşabildiğini, yasaları değiştirme güçleri olmadığını anlatan Yılmaz, iktidarın millete hesap vermediğini savundu.

İktidarı ve ana muhalefeti "taşımacı, nakliyeci" şeklinde nitelendiren Yılmaz, "AKP Ardahan mitingine, Artvin, Kars, Erzurum, Gümüşhane'den adam taşıyor. Babasının parasıyla getiriyor tabii ki. Kukla CHP Mersin'de miting yapıyor. Bir hafta boyunca Adana, Gaziantep, Kilis, Ankara ve Türkiye'nin dört bir tarafından adam taşıdılar. Bunlar nakliyeci, göz boyamacı. Sırf millet bunları güçlü görsün." ifadesini kullandı.

İktidarın, yönetme kapasitesini kaybettiğini iddia eden Yılmaz, ekonomideki olumsuz gidişatın önlenemediğini söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin borçlarını ödeyemez hale düşebileceğini, kıtlık yaşanabileceğini ve sosyal patlama oluşabileceğini ileri sürdü.

Yılmaz, muhalif basını eleştirirken de "Sizin haberler iniz bile CHP Genel Merkezi'nden gidiyor. Televizyonlara kimin katılacağı, katılmayacağı oradan seçiliyor. Sonra çıkıp utanmadan basın özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Siz sansürcüsünüz, en büyük sansürü siz yapıyorsunuz. Öztürk Yılmaz ölse bile haber yapmaz bunlar. Niye? Kendi seçmeni duymasın diye bizi haber leştirmezler." sözlerini sarf etti.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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