Yenilenen Motorola Razr 5G Desteği ile Birlikte Geliyor! ABD merkezli teknoloji şirketi Motorola yeni bir model ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Motorola yeni bir model ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Aslında geçtiğimiz dönemlerde tanıtılan modelle oldukça benzer bir tasarıma sahip olması beklenen yenilenen Motorola Razr 5G desteği ile gelecek gibi gözüküyor.

Motorola Razr 5G Özellikleri!

2019 yılında ortaya çıkan Motorola Razr hitap ettiği kesimde ilgi görmüştü. Şimdi geliştirilmiş bir şekilde ortaya çıkacak olan Motorola Razr, 5G desteğine sahip olacak. Cihazın diğer özellikleri arasında 48MP'lik bir ana kamera ve 20MP'lik bir ikincil kamera yer alıyor. Tabi bu ikincil kamera ön kamera olabilir.

6.2 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek olan Razr 5G'nin Snapdragon 765G yonga seti ile birlikte gelmesi bekleniyor. 256GB depolamaya sahip olacak olan cihaz, MicroSD kart desteğine de sahip olacak. Cihaz hakkında daha detaylı bilgiler yer almasa da, 6GB RAM ile geleceği söylentiler arasında.

Tabii şu aşamada yeni modelin ne zaman tanıtılacağı ve ne zaman satışa sunulacağı belirsizliğini koruyor. Öte taraftan var olan sızıntılar dahilinde yeni modelle bu senenin sonuna kadar karşılaşmayı bekleyebiliriz. Peki siz Motorola Razr hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir