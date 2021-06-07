Yenilenen Lexus NX SUV sahne alıyor
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Yenilenen Lexus NX SUV sahne alıyor

Yenilenen Lexus NX SUV sahne alıyor
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Lexus, ikinci nesil NX SUV modelinin dünya prömiyerini 12 Haziran’da gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

CARMEDYA.COM – Lexus, ikinci nesil NX SUV modelinin dünya prömiyerini 12 Haziran'da gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

İlk kez 2014 yılında Avrupa'da tanıtılan NX modeli, kısa zamanda büyük beğeni toplamayı başarmıştı. Lexus dünya prömiyeri öncesinde, yeni nesil NX'in siluetini gösteren bir fotoğraf yayınladı. Bu görselde NX'in ilk nesildeki sportif hatları daha ileriye taşıdığı görülüyor. Ayrıca fotoğraflarda yer alan NX'in yeni stop grubu da bu sportifliği destekleyecek.

Satışa sunulmasının ardından Lexus'un ana modellerinden biri haline gelen NX, ikinci nesliyle iddiasını artırmayı amaçlıyor. NX SUV, sürüş keyfini SUV konforuyla buluştururken aynı zamanda daha kompakt boyutlarıyla şehir içinde ve şehir dışında rahat bir sürüş sunuyor.

Nimble Crossover anlamına gelen NX ismini taşıyan model, aracın çevik sürüşüne gönderme yapıyor. Yeni nesil NX de tasarımıyla ve sürüşüyle spor otomobilin çevikliğini bir SUV'da buluşturmaya devam edecek.

Lexus'un merakla beklenen ikinci nesil NX'in dünya prömiyeri, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü TSİ 06: 00'dan itibaren online platformda gerçekleştirilecek.

Tamamen yeni NX modelini keşfetmek için aşağıdaki linkten dünya prömiyerini takip etmek mümkün olacak:

https://www.lexus.eu/car-models/all-new-nx/reveal/

Kaynak: Carmedya.com

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