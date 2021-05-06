Yeniköy Kemerköy'de İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, tebessümle karşılandı
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Yeniköy Kemerköy'de İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, tebessümle karşılandı

Yeniköy Kemerköy'de İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, tebessümle karşılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

IC Holding ve Limak Holding ortak iştiraki olan, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Kurumsal İletişim Direktörlüğü, 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Etkinlikleri kapsamında pandemi tedbirlerinden dolayı bulaş riskini düşünerek karikatürle iletişim yolunu seçti.

IC Holding ve Limak Holding ortak iştiraki olan, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Kurumsal İletişim Direktörlüğü, 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Etkinlikleri kapsamında pandemi tedbirlerinden dolayı bulaş riskini düşünerek karikatürle iletişim yolunu seçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan görseller karikatürlerle bir araya getirilerek ortak kullanım alanlarına asıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Linyit İşletme Direktörlüğü İSG ve Teknik Eğitim Müdürü Şule Beyter, hedeflerinin iş sağlığı ve güvenliğinin bir zorunluluk olarak değil şirket kültürü olarak benimsenmesini, farkındalıkların arttırılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Pandemi dolaysıya bu yıl iş sağlığı ve güvenliğinin önemi farklı bir etkinlikle anlatılırken, çalışma alanlarında yapılan ilginç hataların anlatıldığı karikatürler hem gülümsetti ve alınması gereken önlemler akılda kalacak şekilde anlatıldı.

Geçtiğimiz yıllarda iş yerlerinin yanında çevre okullarda iş sağlığı ve güvenliği konusunda toplumsal bilinç oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini bu yıl ise pandeminden dolayı böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden Linyit İşletme Direktörlüğü İSG ve Teknik Eğitim Müdürü Şule Beyter, sağlık ve güvenliğin her şeyin başı olduğunu belirtti. Beyter, "2022 yılında çalışanlarımız ve ailelerimizle güzel etkinliklerde buluşup İSG farkındalığını devam ettirmeyi umut ediyoruz. Bu yıl yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe gözetilerek karikatür ve uyarılardan oluşturulan posterlerimizi sergiliyoruz. Kurumsal İletişim Direktörlüğü ile Yönetim Sistemleri Direktörlüğümüzün istişareleri sonucunda bu projeyi geliştirdik. Karikatürlere ilgi yoğun ve çalışanlarımızın yüzündeki gülümsemeyle oluşan farkındalıktan memnunuz" diye konuştu. - MUĞLA

Yeniköy Kemerköy'de İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, tebessümle karşılandı
Yeniköy Kemerköy'de İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, tebessümle karşılandı
Yeniköy Kemerköy'de İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, tebessümle karşılandı
Yeniköy Kemerköy'de İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, tebessümle karşılandı
Yeniköy Kemerköy'de İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, tebessümle karşılandı
Yeniköy Kemerköy'de İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, tebessümle karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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