Yenikapı-Hacıosman metro seferleri teknik arıza nedeniyle gecikmeli yapılıyor - Haberler
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Yenikapı-Hacıosman metro seferleri teknik arıza nedeniyle gecikmeli yapılıyor

AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel
Yenikapı-Hacıosman metro seferleri teknik arıza nedeniyle gecikmeli yapılıyor

Yenikapı-Hacıosman metro seferleri teknik bir arıza nedeniyle gecikmeli yapılıyor.

İSTANBUL (AA) - Yenikapı- Hacıosman metro seferleri teknik bir arıza nedeniyle gecikmeli yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Son Dakika Haberleri
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