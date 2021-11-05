Yenikapı-Hacıosman metro seferleri teknik arıza nedeniyle gecikmeli yapılıyor
AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel
Yenikapı-Hacıosman metro seferleri teknik bir arıza nedeniyle gecikmeli yapılıyor.
İSTANBUL (AA) - Yenikapı- Hacıosman metro seferleri teknik bir arıza nedeniyle gecikmeli yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Son Dakika Haberleri
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