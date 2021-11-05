Yenikapı-Hacıosman metro seferleri teknik arıza nedeniyle gecikmeli yapılıyor

İSTANBUL (AA) - Yenikapı- Hacıosman metro seferleri teknik bir arıza nedeniyle gecikmeli yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Haberi Kaydet