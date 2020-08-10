YENİKAPI'DA GRUP YORUM ÜYELERİNİ ANMAK İÇİN TOPLANAN 30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Ali ABLAYİSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yenikapı Meydanı'nda dün Grup Yorum üyeleri İbrahim Gökçek ile Helin Bölek'i anmak için izinsiz konser düzenlemek isteyen ve dağılmaları yönünde yapılan uyarıları dikkate almayan 5'i yaşı küçük 30 kişinin gözaltına...

Ali ABLAYİSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yenikapı Meydanı'nda dün Grup Yorum üyeleri İbrahim Gökçek ile Helin Bölek'i anmak için izinsiz konser düzenlemek isteyen ve dağılmaları yönünde yapılan uyarıları dikkate almayan 5'i yaşı küçük 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyetten yapılan açıklama şöyle

09.08.2020 tarihinde ilimiz Fatih ilçesi Yenikapı Meydanı'nda Valilik izni olmaksızın Grup Yorum üyelerine destek olmak üzere toplanan şahıslara yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda; bahse konu şahısların, İbrahim Gökçek ve Helin Bölek isimli Grup Yorum üyelerini anmak amacıyla Yenikapı Miting alanında izinsiz konser düzenlemeye çalışmaları ve yapılan uyarılara rağmen ısrarlarını sürdürmeleri üzerine, 5'i yaşı küçük şahıs olmak üzere toplam 30 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 17 şahıs yapılan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılmış olup, 13 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.

Kaynak: DHA