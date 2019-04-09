Yeniden Yapılandırılan Tühad Türkiye 1.'si Oldu

Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Halk Dansları Topluluğu (TÜHAD), Türkiye Üniversitesi Sporları Federasyonu tarafından Çorum'da düzenlenen 17. Üniversiteler Arası Halk Dansları Klasman Ligi'nde Türkiye 1.'si oldu. Egeli gençleri tebrik eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversiteler Arası Halk Dansları Yarışması Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin zengin kültürünü, halk danslarını özüne bağlı kalarak yeni nesillere aktaran; ancak son 2 yıldır üniversiteler arasında düzenlenen müsabakalara katılamayan Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Halk Dansları Topluluğu (TÜHAD), EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın destekleriyle yeniden müsabakalara katılmaya başladı. Bu kapsamda, kısa sürede çalışmalarına hız veren topluluk, Rektör Budak tarafından, Türkiye Üniversitesi Sporları Federasyonunun düzenlediği 17. Üniversiteler Arası Halk Dansları Klasman Ligi'nde mücadele etmek üzere Çorum'a gönderildi.

Grup müsabakalarında 12 üniversiteyi geride bırakan TÜHAD, finalde ise 7 üniversite karşısında ter döktü. Aydın yöresi oyunlar sahneleyen 35 kişilik ekip, mücadelede Türkiye birincisi oldu. Egeli gençlerin her alanda atılım içinde olduğuna dikkat çeken Rektör Budak, "Türk Halk Dansları Topluluğu üyesi gençlerimiz, elde ettikleri başarıyla Üniversiteler Arası Halk Dansları Yarışması Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Sporcularımızı, antrenörlerimiz Burhan Duman ve Aygül Kılıç'ı tebrik ediyorum; ayrıca katkılarından dolayı müzik düzenleyicisi öğretim görevlimiz Dr. Zeynel Demir'e teşekkür ediyorum" dedi.

Ege Üniversitesi'nin; eğitim, bilim, spor, sanat ve kültürel faaliyetlere büyük önem verdiğini vurgulayan Rektör Budak, şöyle devam etti:

"Önceliğimiz öğrencilerimiz. Öğrencilerimizin eğitim aldıkları süreçte sosyal bireyler olarak yetişmesine de özen gösteriyoruz. Yeniden yapılandırdığımız Gençlik ve Spor Kulübümüz ile topluluklarımız kısa sürede önemli başarılara imza attı. Spor tesislerimiz öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda onarımdan geçiyor. Hocalarımız, öğrencilerimiz ve idari çalışanlarımız bu anlamda yoğun bir emek harcıyor, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gençlerimize desteğimiz devam edecek." - İZMİR

Kaynak: İHA