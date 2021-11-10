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Yeniden Refah Partisi Özalp İlçe Başkanlığı binası açıldı

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Yeniden Refah Partisi Özalp İlçe Başkanlığı binası açıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Cemil Çolak, Zafer Emanetoğlu ve Erhan İlyas Helvacı, Özalp ilçesinde partilerinin ilçe başkanlığı binasının açılışına katıldı.

ÖZALP, VAN (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Cemil Çolak, Zafer Emanetoğlu ve Erhan İlyas Helvacı, Özalp ilçesinde partilerinin ilçe başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Çolak, Van'da 2 gün boyunca bütün ilçeleri ziyaret edeceklerini söyledi.

Kentte halkın dertlerini ve sorunlarını dinleyeceklerini belirten Çolak, "İkinci Erbakan dönemi başlamıştır. Yarın Fatih Erbakan iktidara geldiği zaman sınır ticareti, hayvancılık, tarım gibi alanları tekrar canlandırmak için bir dizi çalışmalar yapılacak." dedi.

Çolak, Emanetoğlu ve Helvacı, açılışın ardından esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Programa Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Göksel Yarız ve Özalp İlçe Başkanı Aslan Baylan ve partililer katıldı.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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