Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan partisinin Fatih ilçe kongresine katıldı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan partisinin Fatih ilçe kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan partisinin Fatih ilçe kongresine katıldı
Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Fatih İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Fatih İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, Karagümrük Stadında düzenlenen Yeniden Refah Partisi Fatih İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Milli Görüş Hareketinin kurucusu 54. Hükümetin Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hayatındaki en büyük düsturun "asla vazgeçmek olmadığını" dile getiren Erbakan, Ebu Eyyub El Ensari, Fatih Sultan Mehmet ve Sultan 2. Abdülhamid Han'ın, Erbakan hoca ile ortak yönleri olduğunu belirterek, bu yönlerden birinin vazgeçmemek diğerinin ise tırnakları ile söke söke almak olduğunu ifade etti.

Fatih Erbakan, Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin 90 yaşında İstanbul'un fethi için savaştığını, merhum Necmettin Erbakan'ın da hastane odasında son nefesine kadar teşkilat çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Necmettin Erbakan'ın Sultan Abdülhamid Han gibi bedel ödemek pahasına dahi olsa dünya siyonizmine boyun eğmediğini belirten Fatih Erbakan, merhum Erbakan'ın, İran ve Irak'a uygulanan ambargoyu deldiğini ve ABD'nin istediklerinin tam tersi icraatlara imza attığını kaydetti.

Fatih Erbakan, merhum liderleri Erbakan Hocanın da Milli Görüş'ü 1994 ve 1997'de tırnakları ile sökerek zafere taşıdığını söyledi.

Kongrede Fatih İlçe Başkanlığına Mahmut Öztürk seçildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan partisinin Fatih ilçe kongresine katıldı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan partisinin Fatih ilçe kongresine katıldı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan partisinin Fatih ilçe kongresine katıldı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan partisinin Fatih ilçe kongresine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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