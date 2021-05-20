Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, "Geçmiş dönemdeki iktidar anlayışımızda olduğu gibi olumlu iş bitirmede belgesi olan tek partiyiz.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, "Geçmiş dönemdeki iktidar anlayışımızda olduğu gibi olumlu iş bitirmede belgesi olan tek partiyiz. Bu noktada halkımız bizi çok iyi tanır. Allah'ın izniyle biz, Güney beldesinde seçimi kazanacağız. Bizim hiç kimseden bir çekincemiz yoktur." dedi.

Çolak ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Sanat Danışmanı sanatçı Davut Güloğlu, 6 Haziran'da yapılacak Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesindeki seçim çalışmalarına katıldı.

Partinin belediye başkan adayı Ayten Karakaya'ya destek isteyen Çolak ile Güloğlu, esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Çolak, seçim bürosunda yaptığı açıklamada, Genel Başkanları Fatih Erbakan'ın selamlarını getirdikleri Güney Beldesi'ndeki seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.

Yeniden Refah Partisinin kurulalı iki yıl olmasına rağmen ilk sahaya Güney'de çıktığını dile getiren Çolak, şöyle konuştu:

"Biz buranın dertlerini dinler, çözüm odaklı çalışmalar yaparız. Geçmiş dönemdeki iktidar anlayışımızda olduğu gibi olumlu iş bitirmede belgesi olan tek partiyiz. Bu noktada halkımız bizi çok iyi tanır. Allah'ın izniyle biz, Güney beldesinde seçimi kazanacağız. Bizim hiç kimseden bir çekincemiz yoktur. Burada mahalle mahalle, ev ev gezeriz. Derdimizi ve yapacaklarımızı anlatırız. Buradaki insanlara Yeninden Refah Partisi adresini sunarız. Tabi ki seçimde nihai kararı halkımız verecektir. Çıkacak karar ne olursa olsun ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Güloğlu, klip çekme ve konser sözü verdi

Sanatçı Davut Güloğlu da Güney beldesindeki herkesin oylarını Yeniden Refah Partisine istediklerini ve inşallah da seçimi kazanacaklarını vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanının söylemlerine dikkat edilmesi hatırlatmasını yapan Güloğlu, "1994 ruhunu burada yaşatalım, yaşayalım. Gerçekten bu hasretin giderilmesi lazım. Güney beldesi seçimlerinde de kadın adayımızın yanındayız." dedi.

Güloğlu, Güney'deki seçimleri kazandıklarında burada klip çekip güzel bir konser vereceğini açıkladı.

Esnaf ziyareti sırasında vatandaşlar da Güloğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali Babacan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cansu Dere Hande Erçel Oktay Kaynarca
Spor Cenk Tosun Adem Büyük Şenol Güneş Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 22:02:51. #1.13#

title