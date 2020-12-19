Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz'den Samsun ziyareti
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz'den Samsun ziyareti

19.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:24
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz'den Samsun ziyareti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, beraberindeki heyetle Samsun'un Salıpazarı ilçesine ziyaretler düzenledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, beraberindeki heyetle Samsun'un Salıpazarı ilçesine ziyaretler düzenledi. Altınöz, burada esnaflarla da bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Samsun'da partisinin Salıpazarı İlçe Başkanlığı, Samsun İl Başkanı Salih Şahin ve MKYK Üyesi Mustafa Barutçu ile birlikte Salıpazarı'nda sivil toplum ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretleri sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altınöz, eski Başbakan merhum Necmettin Erbakan'ın siyaset anlayışı içinde hareket edeceklerini belirterek, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan liderliğinde Türkiye yeniden ılımlı siyaset anlayışıyla, kutuplaştırmadan, kaliteli insan yetiştiren ve üretim odaklı politikasıyla hareket edecektir. 50 yıl önce Türkiye yollarına inançlı, sadık ve samimi bir kadro ile yola çıkan muhterem Erbakan hocamızı özlemle, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Bugün, 50 yıl sonra Yeniden Refah Partimizin inançlı mensupları olarak Karadeniz'in incisi Samsun'umuzun Salıpazarı ilçesinden; Erbakan hocamızın buluşu olan Pat-Pat motorun üzerinden iktidar yürüyüşüne çıkan başta gönlümüzün sultanı genç liderimize, 2'nci Erbakan'ımız Sayın Dr. Fatih Erbakan'a, Yeniden Refah kadrolarına, aynı zamanda aziz ve muhterem milletimizin tüm fertlerine selam olsun" ifadelerini kullandı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül'ü makamında ziyaret eden Altınöz, burada ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alırken, Akgül de ziyaretlerinden dolayı Altınöz'e teşekkür etti. Daha sonra heyet esnaflarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Salıpazarı'ndaki ziyaretler sırasında halkın gösterdiği yoğun ilgiden memnun kaldıklarını da ifade eden Altınöz, Salıpazarı İlçe Teşkilatına ve Salıpazarı halkına teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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