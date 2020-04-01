Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kapatılan iş yerleri arasında kahvehaneler de bulunuyor. Esenler'de açık olduğu öğrenilen bir kahvehaneye baskın yapan polis, mekanda bulunan 26 kişiye adli ve idari işlem uyguladı.

İstanbul Esenler'de koronavirüs salgını sebebiyle kapalı olması gereken kahvehaneye baskın yapan polis, içeride bulunan 26 kişiyi yakaladı. Kahvehane sahibine, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamak" suçlamasıyla işlem yapılırken mekanda bulunan vatandaşlar kahvehanenin deposuna saklandı. O anlar polis kamerası ile kayda alındı.

TÜM MASALAR DOLUYDU

Esenyurt İnönü Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi üzerinde bir kahvehanede kalabalık bir grubun oyun oynadığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri içeri girdiklerinde kahvehaneni açık olduğunu ve içerideki tüm masaların dolu olduğunu gördü. Baskın sırasında kahvehaneni deposuna saklanan bazı kişiler polis tarafından dışarı çıkartıldı. O anlar ise polis kamerası tarafından görüntülendi.

İDARİ VE ADLİ İŞLEM UYGULANDI

Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehanedeki 26 kişi hakkında idari işlem yapıldı, her birine Kaymakamlık tarafından 750 lira ile 3 bin 180 lira arasında ceza kesileceği öğrenildi. Öte yandan iş yerini çalıştıran Ersunal Ç'ye ise TCK.195. maddesi (Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Alınan Tedbirlere Aykırılık) suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

Kaynak: DHA