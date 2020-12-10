Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi
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Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi

10.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:12

Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için 17 yıl önce yayınlanan Sihirli Annem'i yeniden çektirmeye başladı. Tüm oyuncu kadrosunun değiştiği Sihirli Annem'in setinden ilk kareler de geldi.

Yayınlandığı döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi, yenilenen kadrosu ve yeni bölümleriyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin kadrosunda Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız'ın yanı sıra çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal rol alıyor.

TÜM OYUNCU KADROSU DEĞİŞTİ

Sihirli Annem'in başrol oyuncusu İnci'yi yeni dizide Açelya Toplaoğlu, meraklı komşu Avni'yi ise Bülent Seyran canlandıracak. Oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ ise dizide Sadık karakterine hayat verecek. Kadronun sıfırdan hazırlandığı dizide Çilek rolünü de Eylül Ugan oynayacak.

SİHİRLİ ANNEM NEREDE YAYINLANACAK?

Süreç Film imzalı dizide yönetmen koltuğunda Başak Soysal'ın otururken senaryosunu ise Gamze Özer kaleme alıyor. Dizi 10'ar bölüm halinde 2 sezon olarak çekilecek. Sihirli Annem'in yeni sezon bölümleri, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve 1 Ocak 2021'de yayına başlayacak olan Exxen isimli dijital platformda yayınlanacak.

İşte Sihirli Annem setinden ilk kareler...

Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi

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