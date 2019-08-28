Yeniceköy'de Dönüşüm Devam Ediyor

28.08.2019 16:27

İnegöl Belediyesi, Yeniceköy Mahallesi ham yol çalışmalarına başladı.

İnegöl Belediyesi dört bir yandan hizmet seferberliğine devam ediyor. Yeniceköy Köprüsü kavşağındaki yonca kavşak çalışması devam ederken bir yandan da ruhsata açılan bölgelerde çalışmalar yapılıyor. Şehrin yeni kimliğinin oluşmaya başladığı, ruhsat alınıp inşaat başlatılan bölgelerde yol çalışmalarına başlandı. Yeniceköy Mahallesinde 11 sokakta devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban, daire müdürleri, başkan yardımcısı, meclis üyesi ve Yeniceköy Mahallesi muhtarı ile yerinde inceledi.

YENİCEKÖY İNEGÖL'ÜN YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Alper Taban, "Yeniceköy Mahallemizde toplam 11 sokakta başlattığımız ham yol çalışmalarını hem yerinde görelim hem de konu hakkında vatandaşlarımıza bilgi verelim istedik. Geçmişte imara açılmış bölgelerle ilgili yapılaşma dolasıyla ham yol açma çalışmaları başladı. Köprülü kavşak çalışmamızda sona doğru yaklaştık. Kısa bir süre içinde tamamlanacak. Yeniceköy gelecekte yeni cazibe alanı olarak, yollarıyla, yeşiliyle, çocuk oyun alanlarıyla, doğasıyla, havasıyla bu şehrin yeni merkezlerinden biri olacak" dedi.

11 SOKAKTA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Çalışma hakkında teknik bilgiler de veren Taban; "İnegöl Belediyesi olarak Yeniceköy Mahallemizde hummalı bir çalışmamız var. Bu kapsamda Yeniceköy'de 432, 435, 525, 526, 744, 747, 749, 751, 755, 830.Sokaklar Ve Yenice Gölet yanı da olmak üzere 11 sokakta çalışmalar yapıyoruz. 8 iş makinası bölgede çalışmalarına devam ediyor. 15.000 metreküp kazı yapılmakta, 13.000 ton dolgu malzemesi serilmektedir. Çalışmalarımızın toplam maliyeti 400.000 TL'dir. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler