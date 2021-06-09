Yenice'de dolu tarlara zarar verdi
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Yenice'de dolu tarlara zarar verdi

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çubuk - Haberler | Güncel

Yenice'de dolu tarlara zarar verdi Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çakır köyünde aniden bastıran sağanak yağmur ile birlikte yağan nohut büyüklüğünde dolu tarlalarda ekili kapya biberi ve meyve ağaçlarına zarar verdi.

Yenice'de dolu tarlara zarar verdi

BURSA - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çakır köyünde aniden bastıran sağanak yağmur ile birlikte yağan nohut büyüklüğünde dolu tarlalarda ekili kapya biberi ve meyve ağaçlarına zarar verdi.

Yenice ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Çakır köyüne bügün saat 15: 00 sularında aniden yağan sağanak yağmur ile birlikte dolu yağışı olduğunu söyleyen Köy Muhtarı Sadet Aslan, " Aniden bastıran sağanak yağmur ile köyümüze nohut büyüklüğünde dolu yağışı oldu. 10 dakika boyunca yağan dolular yerleri beyaza bürüdü" dedi.

Kapya cinsi biber tarlalarında da zarara yol açan Çiftci Mehmet Gündüz, " Bahçeme diktiğim domates, biber ve patlıcan fideleri ile üzümlerin yaprakları doludan zarar gördü" dedi.

Yenice'de dolu tarlara zarar verdi
Yenice'de dolu tarlara zarar verdi
Yenice'de dolu tarlara zarar verdi
Yenice'de dolu tarlara zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çubuk

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