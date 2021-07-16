Yenice, Büyükşehir'in Çalışmalarıyla Kaliteli Yollara Kavuşuyor

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi'nin yıpranan, işlevselliğini kaybeden ve vatandaşların şikayetlerine neden olan cadde ve bulvarlar üzerinde yenileme çalışmaları birçok noktada devam ediyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yıpranan, işlevselliğini kaybeden ve vatandaşların şikayetlerine neden olan cadde ve bulvarlar üzerinde yenileme çalışmaları birçok noktada devam ediyor. Tarsus'ta da yoğun mesai harcayan Büyükşehir ekiplerinin yeni çalışma alanı Yenice oldu.

Tarsus'a bağlı en büyük mahallede yoğun mesai

Tarsus'a bağlı en büyük mahalle konumundaki Yenice'de yoğun olarak kullanılan Atatürk Bulvarı, Uğur Mumcu Caddesi ve Sıtkı Baba Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri tarafından başlatılan kaldırım, refüj bordür ve asfalt yenileme işlemi tüm hızıyla sürüyor.

Atatürk Bulvarı üzerinde çalışmalar sürüyor

Yenice'den doğu-batı aksında geçen ve yaklaşık 2 bin 900 metre uzunluğunda bulunan Atatürk Bulvarı üzerinde, kaldırım yenileme, refüj bordür taş yenileme, yağmursuyu tahliye sisteminin revize edilmesi ve yıpranmış asfalt zeminin sökülmesinin ardından, sıcak asfaltla yeniden kaplama faaliyetlerine tüm hızıyla başlandı.

Aynı şekilde kaldırım yenileme faaliyetleri uygulanan Uğur Mumcu Caddesi ve Sıtkı Baba Caddeleri'nde de önümüzdeki günlerde sıcak asfaltla kaplama yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Suat Bağrıaçık ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Zeki Aksoy da Yenice'de hızla süren asfalt döküm çalışmalarını inceledi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, bugüne kadar Tarsus'ta Duatepe ile Gözlükule Mahallelerinin sınırını oluşturan Adile Hala Caddesi'nde, Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan Tataristan Caddesi'nde, Anıt Mahallesi'nde yer alan Zafer Caddesi'nde ve Altaylılar Mahallesi'ndeki 02110 sokak üzerinde, Eski Ömerli Mahallesi'nde bulunan İstiklal Caddesi'nde standartlara uygun şekilde kaldırım yenileme ve ardından sıcak asfaltla kaplama işlemini yerine getirdi. Ayrıca Fahrettinpaşa Mahallesi'ndeki Cemal Gürsel Caddesi'nde zemin düzenlemenin ardından asfaltlama yapan ekipler, bağlı mahallelerde de cadde yenileme faaliyetleri yürütüyor.

Yayın Tarihi: 16. 7. 2021 09: 31: 42

Kaynak: Habermetre