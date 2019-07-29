Yenice 6. Göktepe Şenliği

Karabük'ün Yenice ilçesinde 6. Göktepe Şenliği düzenlendi.

Çeltik Köyü Muhtarlığı tarafından Göktepe Yaylası'nda düzenlenen şenliğe, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Ünal, burada yaptığı konuşmada, şenlikte vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Ünal, "Coşkularına ortak olup, muhabbet ile kucaklaştığımız hemşehrilerimize yakın ilgi ve samimiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin." dedi.

Çeşitli yarışmaların düzenlendiği şenlikte sanatçılar Ramazan Çelik ve Sevgi Petek sahne aldı.

Kaynak: AA