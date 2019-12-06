Yeni Zelandalılara 'vegan' ancak 'veganlığa uygun olmayan' burger
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Yeni Zelandalılara 'vegan' ancak 'veganlığa uygun olmayan' burger

ABD'li hazır yemek restoran zinciri McDonalds, Yeni Zelanda'daki restoranlarında vegan burger olarak tanıttığı ürününün aslında "tam olarak vegan" sayılamayacağını açıkladı. Şirket yetkilileri ürünün içeriğinin tamamen vegan olduğunu ancak tavuk köfteleriyle aynı yağda pişirildiğini duyurdu

06.12.2019 19:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:28
Yeni Zelandalılara 'vegan' ancak 'veganlığa uygun olmayan' burger

ABD'li restoran zinciri McDonalds, 'daki şubelerinde "vegan burger" olarak tanıttığı ürününün aslında "tam olarak vegan" sayılamayacağını açıkladı.


Şirket yöneticileri aralık ayı başında ülkedeki şubelerde "McVeggie" adıyla müşterilere sunulan yeni vegan köftenin patates, bezelye, mısır ve soğandan oluştuğunu, ancak hazırlanışı itibarıyla vegan sayılamayacağı ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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