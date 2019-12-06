Yeni Zelandalılara 'vegan' ancak 'veganlığa uygun olmayan' burger

06.12.2019 19:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:28

ABD'li restoran zinciri McDonalds, Yeni Zelanda'daki şubelerinde "vegan burger" olarak tanıttığı ürününün aslında "tam olarak vegan" sayılamayacağını açıkladı.



Şirket yöneticileri aralık ayı başında ülkedeki şubelerde "McVeggie" adıyla müşterilere sunulan yeni vegan köftenin patates, bezelye, mısır ve soğandan oluştuğunu, ancak hazırlanışı itibarıyla vegan sayılamayacağı ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle