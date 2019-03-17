Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapılması planlanan gençlik konseri, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çıkan çatışmada 2 askerin şehit edilmesi nedeniyle ertelendi.

AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, yaptığı açıklamada, 17 Mart'ta Erdemir ofis yolunda Engin Atalay, Şimal ve Ece Seçkin'in katılacağı gençlik konserlerini, son günlerde yaşanan acı olaylar sebebiyle erteleme kararı aldıklarını söyledi.

Terörü lanetlediklerini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırısında, ibadet etmekte olan masum 50 Müslüman hayatını kaybetti. Yine önceki gün Irak'ın kuzeyindeki operasyon esnasında çıkan çatışmada 2 kahraman askerimiz şehit oldu, 8 kahraman askerimiz ise yaralandı. Acıları paylaşıyoruz. Bir kez daha terörü lanetliyor, hayatlarını kaybedenlere baş sağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Sanatçılarla yaptığımız görüşmeler sonucu gençlik konseri 27 Mart'a ertelendi."

Açıklamaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ile sanatçı Tahsin Taşkın katıldı.

Kaynak: AA