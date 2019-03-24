Yeni Zelanda'da On Binlerce Kişi Terör Saldırısı Kurbanlarını Andı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde terör saldırısı sonrası hayatını kaydeden 50 Müslüman için düzenlenen ülke genelindeki anma törenlerine 50 bine yakın kişi katıldı. Etkinlikler sabah saatlerinde Auckland'de düzenlenen yürüyüşle başladı. Çoğunluğu Müslüman olmayan binlerce Yeni Zelandalı, ellerinde pankartlar ve dövizlerle ırkçılığa kenetlenirken 'Göçmenlerin hayatları değerlidir', 'mülteciler buraya hoşgeldiniz' yazıları dikkat çekti. Anma törenleri saldırının gerçekleştiği Christchurch şehrinde öğle saatlerinde devam etti. Öğle namazının ardından kentteki Hagley Park'ta farklı etnik köken ve inançlara sahip on binlerce bir araya gelerek dualar etti, barış ve hoşgörü üzerine konuşmalar yapıldı. Etkinlikler terör saldırısında hayatını kaybeden 50 kişinin isimleri okunarak başladı. Herhangi bir tatsız olayın yaşanmaması için polisin önlem aldığı görüldü. Birçok Yeni Zelandalı kadın Müslüman olmamasına rağmen kurbanların yakınlarına destek olmak amacıyla baş örtüsü taktı. Yeni Zelandalı bazı vatandaşlar böylesine korkunç bir saldırının barışçıl ülkelerinde nasıl gerçekleştiği üzerinde konuşurken, saldırıda hayatını kaybeden kurbanların yakınları topluluğa seslenerek duygularını ifade etti. Program çerçevesinde terör saldırısında biri eski diğeri mevcut iki öğrencisini kaybeden Cashmere Lisesi'nin okul temsilcisi Okirano Tilaia, yaptığı konuşmada, Amerikalı aktivist ve insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr'nin "Karanlık karanlığı defedemez, bunu sadece ışık yapabilir. Nefret nefreti defedemez, bunu yalnızca sevgi yapabilir." sözlerine yer verdi. Saldırıdan yaralı kurtulan Türk vatandaşı

Terör saldırısından yaralı kurtulan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş, tekerlekli sandalyeden izlediği programda, "Toplumun, bizi önemsediğini ve hepimizin bir olduğunu göstermek adına toplandığını görmek güzel." dedi. Yetkililer, Nur Camisi yakınlarındaki Hagley Park'ta öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde de devam eden programa yaklaşık 40 bin kişinin katıldığını tahmin ettiklerini belirtti. Akşam saatlerinde devam eden bir diğer anma törenine ise 15 bine yakın kişi katıldı. Katliamdan bir hafta sonra düzenlenen cuma namazındaki davranışlarıyla tüm dünyanın taktirini toplayan Başbakan Jacinda Ardern yaptığı açıklamada 'resmi ulusal anma töreni'nin 29 Mart Cuma günü yapılacağını duyurdu. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetmişti. Ülkede Müslümanlara destek için cuma ezanı, Radyo Yeni Zelanda (RNZ) ve Yeni Zelanda Televizyonu (TVNZ) aracılığıyla canlı yayımlanmış, ezanın ardından terör kurbanlarına saygı amacıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştu. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, başörtüsüyle Christchurch'teki Hagley Park'ta kılınan cuma namazına katılmış ve Müslümanlara destek vermişti.