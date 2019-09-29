Yeni Zelanda'da bir mağazanın dev ekranında saatlerce pornografi yayınlandı
Yeni Zelanda’da, bir spor mağazasının girişindeki dev ekranda saatlerce pornografik içerikleri videolar yayınlandı. Asics şirketi olayın siber saldırı olduğunu belirtirken, Auckland Polisi de şu ana kadar Asics'ten kimsenin herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığını açıkladı
29.09.2019 16:01
Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde pazar sabahı şehir merkezinde bulunanlar beklenmedik bir manzara ile karşılaştı.
Ünlü Asics spor mağazasının girişindeki dev ekranda saatlerce pornografik içerikli videolar yayınlandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com