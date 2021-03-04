Yeni Zelanda'da 8.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

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Yeni Zelanda'da 7.3 ve 7.4 büyüklüğündeki iki depremin ardından 8.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem sonrası bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Yeni Zelanda'da 7.3 ve 7.4 büyüklüğündeki iki depremin ardından 8.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini bildirdi.

20 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

USGS tarafından yapılan açıklamada, depremin Kermadec Adaları açıklarında 20 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı. Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, depremin yerel saatle 08.45'te meydana geldiği ve 8 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Ajans, depremin ardından tsunami uyarısı yaparak, Kuzey Adası ve Great Barrier Adası'nın doğu kıyısına yakın olanların derhal "en yakın yüksek yere veya mümkün olduğunca iç kesimlere" gitmesi yönünde çağrıda bulundu. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.