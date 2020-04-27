Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti
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Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti

Yeni Zelanda Başbakanı, ülkede koronavirüs vakalarının son günlerde tek haneli sayılarda olmasına dikkat çekerek, koronavirüse karşı verdikleri savaşı kazandıklarını belirtti. Ülke genelinde ilan edilen OHAL ve sokağa çıkma kısıtlamaları, bu akşam itibari ile kaldırılacak.

27.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:50

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Auckland kentinde basına yaptığı açıklamada; Yeni Zelanda'da 8 gündür tespit edilen yeni koronavirüs vaka sayısının tek haneli olduğuna dikkati çekerek, "Bu savaşı kazandık." dedi. Ardern, koronavirüsün halihazırda ortadan kaldırıldığına ancak ülkenin tedbiri elden bırakmaması gerektiğine, zira yeni vakalar görmeye devam edilebileceğine işaret etti.

VAKA SAYISI TEK HANELERDE

Salgında sevdiklerini kaybedenlerin duygularını paylaştığı mesajını ileten Ardern, son birkaç günde ülkede tespit edilen yeni Kovid-19 vakalarının tek haneli sayılarda olduğunu ve sayıları "inanılmaz" olarak nitelendirdiğini dile getirdi. Başbakan Ardern, şöyle devam etti: ''Yok etmek, sıfıra ulaşabileceğimiz anlamına geliyor ancak yine de az sayıda vaka tekrar ortaya çıkabilir, bu başarısız olduğumuz anlamına gelmez. Bu, sadece vakaların çok agresif bir şekilde yönetilmesi, bu sayıların düşük tutulması ve tekrar yavaş yavaş kaybolması için sıfır tolerans yaklaşımına sahip bir konumda olduğumuz anlamına gelir."

KORONA KAYNAKLI ÖLÜM SAYISI 19

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Ashley Bloomfield, Covid-19 nedeniyle Auckland kentindeki hastanede tedavi altına alınan ve daha önceden de sağlık sorunları bulunan 90 yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle ülkedeki salgın kaynaklı ölüm sayısının 19'a yükseldiğini belirtmişti. Son 24 saatte yapılan testlerde 5 kişinin daha virüse yakalandığını aktaran Bloomfield, ülkedeki toplam vaka sayısının 1469'a ulaştığını ve bunlardan 1180'inin iyileştiğini açıklamıştı.

OHAL VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILIYOR

Salgına karşı verilen mücadelede yayılmanın kontrol altına alındığına karar veren hükümet, 25 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü hal (OHAL) ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağını, bu gece yarısından itibaren sonlandıracak. Ülke genelinde "dördüncü seviyede" uygulanan yasak ve kısıtlamaların yerine çalışma, alışveriş, dışarı çıkma ve bazı su sporlarının yapılmasına izin veren daha hafif kuralların bulunduğu "üçüncü seviye" devreye girecek.

Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti
Kaynak: Euronews.com

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